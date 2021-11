Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kredit per Whatsapp beantragt

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Eine 51-Jährige ist auf einen angeblichen Finanzdienstleister aus Heiligenmoschel (Kreis Kaiserslautern) hereingefallen. Sie beantragte per Whatsapp bei der Firma einen Kredit über 45.000 Euro. Um das Darlehen zu erhalten überwies sie dem vermeintlichen Unternehmen mehr als 3.500 Euro. Allerdings kam es nicht zur Auszahlung des Kredits und ihr Geld bekam die 51-Jährige auch nicht mehr zurück. Stattdessen wurde sie per Textnachrichten vertröstet. Sie beschloss daher den angeblichen Finanzdienstleister persönlich aufzusuchen, doch an der angegebenen Adresse in Heiligenmoschen existiert das Unternehmen nicht. Die 51-Jährige ist auf mutmaßliche Betrüger hereingefallen. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell