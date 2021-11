Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 26 Beanstandungen bei Kontrolle

Kaiserslautern (ots)

In der Zollamtstraße hat die Polizei am Dienstag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Von 9 bis 12 Uhr nahmen Beamte hier die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. In dieser Zeit wurden insgesamt 15 (!) Autofahrer erwischt, die während der Fahrt ihr Handy nutzten - ohne Freisprecheinrichtung. Zusätzlich mussten die Beamten sechs Mängelberichte, fünf kostenpflichtige Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitsanzeigen ausstellen. Die Gründe: Mängel in der Beleuchtung und/oder keine Warnweste mitgeführt. |elz

