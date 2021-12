Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei warnt vor betrügerischen SMS-Paketbenachrichtigungen ++ Mann klaut Werkstattwagen aus Biogasanlage ++ Ärger in der Flüchtlingsunterkunft - 19-Jähriger Randalierer verletzt sich selbst ++

Rotenburg (ots)

Polizei warnt vor betrügerischen SMS-Paketbenachrichtigungen

Sottrum. Wie viele andere Menschen hat ein 70-jähriger Sottrumer in den vergangenen Tagen unerwartet einige SMS-Paketbenachrichtigungen erhalten. In der Regel sind es Kurznachrichten, die professionell und harmlos erscheinen. Die SMS kündigen eine Postsendung an oder melden ein Problem bei der Auslieferung. Ein Beispiel dazu lautet: "DHL! Sie haben (1) ausstehendes Paket! Letze Chance zum Abholen." In der vermeintlichen Paketinfo befindet sich ein Link, den die SMS-Empfänger doch bitte Anklicken sollen. Wer das tut, landet auf einer Website, auf der die Opfer aufgefordert werden, eine App zu installieren. Die wiederum verschickt automatisch weitere Paket-SMS an viele Kontakte aus dem Telefonbuch oder spioniert das Smartphone nach Zahlungsdaten aus. "Gerade in der Vorweihnachtszeit erwarteten viele Menschen Pakete. Lassen Sie sich bitte nicht durch diese betrügerischen SMS-Benachrichtigungen täuschen", warnt der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp.

Mann klaut Werkstattwagen aus Biogasanlage

Breddorf. Unter bislang noch ungeklärten Umständen hat ein 44-jähriger Mann am Montagmorgen auf dem Gelände einer Biogasanlage an der Mühlenstraße einen Werkstattwagen gestohlen. Der bis dahin Unbekannte tauchte gegen 7.30 Uhr an der Anlage auf. Wie sich kurz darauf herausstellte, war plötzlich der weiße VW Caddy des Betriebes verschwunden. Der Fremde dürfte den Schlüssel des Fahrzeugs unbemerkt im offenstehenden Technikraum an sich genommen und mit dem Wagen davongefahren sein. Über eine landwirtschaftliche WhatsApp-Gruppe veranlasste der Geschädigte eine schnelle Suche nach dem gestohlenen Fahrzeug und informierte anschließend die örtliche Polizei. Im Hepstedter Petersweg konnte der gesuchte Pkw angetroffen werden. Im Fahrzeug saß der 44-Jährige. Der Mann machte widersprüchliche Angaben zu der Situation. Da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm auf der Polizeiwache in Zeven eine Blutprobe abgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rucksack des Mannes entdeckte die Polizei eine Gaspistole und eine Messer. Die Polizei stellte beides sicher. Nähere Angaben machte der 44-Jährige dazu nicht. Nachdem seine Identität zweifelsfrei geklärt und alle Formalitäten erledigt waren, durfte er im Bus zurück nach Bremen fahren.

Ärger in der Flüchtlingsunterkunft - 19-Jähriger Randalierer verletzt sich selbst

Selsingen. Wegen eines alkoholisierten Randalierers ist die Bremervörder Polizei am Montagabend zur Flüchtlingsunterkunft in die Lambertistraße gerufen worden. Dort habe ein junger Mann Inventar zerstört und sich dabei selbst verletzt. Vor Ort sorgte die Polizei zunächst für Ruhe. Der verletzte, 19-jährige Verursacher sollte im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht worden. Dabei leistete er heftigen Widerstand. Die Beamten mussten dem jungen Mann Handfesseln anlegen, bevor er ärztlich versorgt werden konnte.

73-jähriger auf Cityroller verunglückt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall in der Zevener Straße ist am Montagabend ein 73-jähriger Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er gegen 17.30 Uhr die Bundesstraße in Höhe der Vorwerkstraße dunkel gekleidet mit einem unbeleuchteten Cityroller überqueren wollen. Dabei kollidierte er mit dem Opel Corsa eines 73-jährigen Autofahrers. Der Senior schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in das Elbe Klinikum nach Stade. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Ortstafel umgeknickt - Polizei bittet um Hinweise

Lengenbostel. Am vergangenen Wochenende ist erneut eine Ortstafel im Raum Sittensen beschädigt worden. In der Dorfstraße knickten Unbekannte das Lengenbosteler Ortsschild um und machten sich dann aus dem Staub. Ob sie die Ortstafel, wie in anderen Fällen zuvor, stehlen wollten, ist noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Senioren werden von Taschendieben bestohlen

Bremervörde. Am Montag sind zwei Senioren in der Stadt beim Einkaufen bestohlen worden. Gegen Mittag traf es eine 73-jährige Frau beim Einkaufen in einem Geschäft an der Alten Straße. Aus dem von ihr auf dem Rücken getragenen Rucksack nahmen unbekannte Täter unbemerkt ein schwarzes "Kellner"-Lederportemonnaie heraus. Darin befand sich neben Bargeld der übliche Inhalt. Der zweite Diebstahl ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Discounter an der Wesermünder Straße. In diesem Fall wurde ein 80-jähriger Bremervörder Opfer von Taschendieben. Er trug seine schwarze Ledergeldbörse in seiner Jackentasche bei sich. An der Kasse bemerkte der Mann, dass sie ihm zuvor unbemerkt gestohlen worden war.

