Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Autofahrer verunglückt auf der K 212 ++ Nach Unfallflucht - Polizei sucht Augenzeugen ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ 20-Jähriger bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Autofahrer verunglückt auf der K 212

Helvesiek/Rehr. Unter Alkoholeinfluss hat ein 30-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag auf der K 212 zwischen der B 75 und der L 130 einen Verkehrsunfall verursacht. Ein besorgter Zeuge hatte der Polizei zuvor über Notruf von dem Mann berichtet, nachdem er betrunken zur Tankstelle an der Bahnhofstraße in Lauenbrück gefahren sei. An seinem Wagen hätten sich keine Kennzeichen befunden. Außerdem habe der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Bevor die Beamten seine Fahrt stoppen konnten, kam bereits die Unfallmeldung. Der 30-Jährige hatte auf der Kreisstraße 212 in Richtung Helvesiek die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Im Seitenraum überschlug sich der Wagen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um den verletzten Fahrer. Als der Mann mit einem Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden sollte, widersetzte er sich den Anweisungen der Polizei und der Rettungssanitäter und leistete erheblichen Widerstand. Nach der Erstbehandlung musste der 30-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Nach Unfallflucht - Polizei sucht Augenzeugen

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kivinanstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach zwei Zeugen des Vorfalls. Beide sollen den Unfall gegen 20.20 Uhr beobachtet und den Verursacher zum Anhalten aufgefordert haben. Außerdem hätten sie das Kennzeichen seines Wagens notiert. Die Männer werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 bei der Polizei zu melden.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Scheeßel. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Sonntagabend in der Harburger Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamtinnen waren gegen 19.20 Uhr im Kreisverkehr in der Harburger Straße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden, weil das linke, vordere Fahrlicht nicht funktionierte. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass bei dem Fahrer auch nicht alles in Ordnung war. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von über 2,3 Promille aus. Der 30-Jährige musste auf der Polizeiwache in Rotenburg eine Blutprobe abgeben.

20-Jähriger bei Wildunfall verletzt

Hemslingen. Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße 170 ist am frühen Sonntagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 3.40 Uhr mit seinem Ford Focus zwischen Grauen und Hemslingen unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Auf der winterglatten Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern und rutschte in den linken Seitenraum. Dabei zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Elsdorf/A1. Trotz eines Fahrverbots war ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag mit einem Ford Transit auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen stoppte den Mann gegen 14.45 Uhr in Höhe Elsdorf. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Bußgeldstelle der Stadt Hamburg seinen Führerschein bereits im Mai zur Sicherstellung ausgeschrieben hatte. Die Beamten behielten das Dokument und leiteten ein Strafverfahren gegen den 26-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell