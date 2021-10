Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Gemeinsame Alarmübung der Feuerwehr Borgentreich und dem Deutschen Roten Kreuz.

Borgentreich (ots)

Am 02.10.21 um 14:05 Uhr schrillten in Bühne, Manrode und Muddenhagen die Sirenen. Die dortigen Feuerwehren wurden zu einer Alarmübung gerufen. Das Szenario waren drei verunfallte PKW mit insgesamt 4 Verletzten Personen auf einer sehr engen Straße. Die Feuerwehren der alarmierten Orte rückten umgehend zur Einsatzstelle aus. Weiterhin war der ELW1 aus dem Löschzug Borgentreich so wie das LF20 aus Borgholz in die Übung eingebunden. Das Deutsche Rote Kreuz aus Bühne und Hofgeismar unterstützte die Einsatzübung. Die Verletzten wurden vom Deutschen Roten Kreuz gestellt und waren dem Einsatz entsprechend geschminkt, so dass die Verletzungen sehr Realisats nah wirkten. Weiterhin waren zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und eine Notarzteinsatzfahrzeug, inclusive Notarzt, an der Übung beteiligt. So war es möglich eine Übung durchzuführen die der Realität sehr nahe kam. Die Feuerwehr der Stadt Borgentreich war insgesamt mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz war mit 15 Personen beteiligt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell