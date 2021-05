Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn

Bad Mergentheim: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Scheinbar unter dem Einfluss von Drogen war in der Nacht auf Dienstag ein 33-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Gegen 23.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi die Schillerstraße in Bad Mergentheim und wurde dort durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv auf mehrere Substanzen. Für den Mann ging es daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern in der Blutprobe des 33-Jährigen ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss er mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnisse rechnen.

Wildentierbach / Heimberg: Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Eine verletzte Person und Sachschaden ist das Ergebnis nachdem ein Lkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit einem Lkw die Kreisstraße zwischen Wildentierbach und Heimberg. Hierbei kam er mit dem Laster zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Daraufhin durchquerte der Lkw einen Straßengraben, kollidierte mit einem Baum und kippte auf die Beifahrerseite. Der 21-jährige Beifahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet werden. Anschließend wurde er, leicht verletzt, durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

