Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht

Drei bis vier Jugendliche beschmierten am Montag eine Garage und eine Brückenunterführung in Külsheim mit Farbe. Gegen 11.30 Uhr war die Gruppe auf dem Fußweg zwischen der Pater-Grimm-Straße und der Leopoldstraße unterwegs. Hierbei besprühten sie die Rückseite einer Garage und schmierten nicht definierbare Zeichen an die Wand. Ein weiteres Graffiti wurde an die Wand der Unterführung unter der Landstraße 504 gesprüht. Da die Farbe und das Gekritzel identisch sind, könnten die drei bis vier Jugendlichen ebenfalls diese Täter gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können oder diese bei ihrer Tat beobachten konnten, sich an den Polizeiposten Külsheim unter der Telefonnummer 09345 241 zu wenden.

Niederstetten: Einbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am Sonntag oder am Montag Zutritt zu zwei Gebäuden in Niederstetten. Zwischen 14 Uhr am Sonntag und 16 Uhr des Folgetages begaben sich die Täter ins Wildentierbacher Tal, welches die Verlängerung der Straße "Im Ganswasen" ist und öffneten mit brachialer Gewalt die Türen der zwei Gebäude eines ehemaligen Vereinsheims. Im Inneren wurden die Unbekannten jedoch nicht fündig, da die Räumlichkeiten leer stehen. Jedoch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell