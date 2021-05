Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Nach einer exhibitionistischen Handlung in Eppingen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, war eine 18-Jährige zu Fuß in der Gleiwitzer Straße unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann erkundigte sich wo die Glockner Straße sei. Als die junge Frau auf ihr Mobiltelefon schaute um dort nach dieser Straße in einer App zu suchen, manipulierte der Unbekannte mit der Hand in seiner Hose an seinem Geschlechtsteil. Nachdem die 18-Jährige dies bemerkte, rannte sie davon. Sie wurde nicht verletzt. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- circa 1,85m - schlanke Figur - circa 25 bis 30 Jahre alt - helle Haut - kurze orange rote Haare

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

