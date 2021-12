POL-ROW: ++ Netzwerk gegen Clankriminalität - Polizei durchsucht Gaststätte ++ Glück nach Reifenplatzer - Insassen bleiben nach Unfall auf der A1 unverletzt ++ Einbruch in Sanitärgeschäft ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Netzwerk gegen Clankriminalität - Polizei durchsucht Gaststätte

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Dienstagvormittag gemeinsam mit anderen Behörden des Netzwerks zur Bekämpfung der Clankriminalität eine Rotenburger Gaststätte und die Privatwohnung des Betreibers durchsucht. Erkenntnisse aus einer Großkontrolle, die die Sicherheitspartnerschaft im Oktober initiiert hatte, führten letztlich zum Verdacht einer Wirtschaftsstraftat. Bei der Aktion beschlagnahmten die Beamten Buchführungsunterlagen, Kontoauszüge, Smartphones und auch das Kassensystem des Betriebes. Die Ermittlung dauern an.

Glück nach Reifenplatzer - Insassen bleiben nach Unfall auf der A1 unverletzt

Kalbe/A1. Sprichwörtliches Glück hatten am Dienstagabend alle drei Insassen eines Mercedes Vito, als sie auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg verunglückten. Nachdem der hintere rechte Reifen des Vans plötzlich platzte, krachte das Fahrzeug zunächst nach links gegen Mittelschutzplanke. Von dort schleudert der Mercedes nach rechts und kam an der Außenschutzplanke zum Stehen. Der 58-jährige Fahrer und seine 18 und 39 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt die Höhe auf etwa 35.000 Euro. Für die Dauer von etwa zweieinhalb Stunden musste der Seiten-, der Haupt- und der erste Überholfahrstreifen für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Taschendiebe warten an der Discounterkasse

Zeven. Während ein 72-jähriger Mann am Montagmorgen gemeinsam mit seiner Frau an der Kasse eines Discounters an der Straße Auf der Worth anstand, haben Taschendiebe unbemerkt zugeschlagen. Sie nahmen sein Portemonnaie aus einer Umhängetasche und verschwanden unerkannt. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarten und der Personalausweis des Seniors.

Taschendiebe heben mit gestohlener Bankkarte Geld ab

Sottrum. Am Dienstagvormittag ist eine 76-jährige Seniorin in einem Discounter an der Großen Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte ihre Tasche im Einkaufswagen abgelegt. In einem günstigen Moment schnappten sich die Täter daraus ihr schwarzes Portemonnaie. Darin befand sich Bargeld, der Personalausweis und auch die Bankkarte der Frau. Damit sind die Täter auf direktem Weg zur nahegelegenen Bankfiliale der Sparkasse gegangen. Am Geldautomat hoben sie dreitausend Euro vom Konto der 76-Jährigen ab. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei vor allem an ältere Menschen, ihre Wertgegenstände bitte in den Jackeninnentaschen direkt am Körper zu tragen.

Einbruch in Sanitärgeschäft

Gyhum. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Sanitärgeschäft an der Bergstraße eingebrochen. Zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr hebelten sie die Eingangstür auf und drangen in das Büro ein. Als sie dort in Schubladen nach Beute suchten, wurden die Unbekannten vermutlich vom Bewohner gestört. Ohne Diebesgut suchten die Einbrecher das Weite.

Einbruch in KiTa und in Bungalow

Rhade. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter im Alten Schulweg in die Kindertagesstätte und in ein Wohnhaus eingebrochen. In der Kita hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und kletterten dadurch in die Einrichtung. Sie durchsuchten alle Räume und fanden ein Handy und eine Dose mit Kleingeld. Von dort ging es zum Bungalow auf einem benachbarten Grundstück. Dort brachen die Unbekannten zunächst ein Garagenfenster auf. Da sie von dort nicht direkt in das Wohnhaus kamen, wurde auf der Rückseite des Hauses eine Terrassentür aufgehebelt. Auch in diesem Fall durchsuchten die Täter die Wohnung. Mit vier Mobilteilen eines Festnetztelefons und Schmuck verschwanden sie unerkannt.

