POL-ROW: ++ Überfall nach Ladenschluss - Polizei bittet um Hinweise ++ Schon wieder Anrufe von falschen Polizisten - Seniorinnen bleiben cool ++ Beim Einbruch gestört ++

Überfall nach Ladenschluss - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. Zwei noch unbekannte Täter haben am Montagabend zwei Mitarbeiterinnen eines Discounters an der Hindenburgstraße überfallen. Als die beiden 29 und 40 Jahre alten Frauen das Geschäft gegen 21.20 Uhr verließen, wurden sie bereits von den mit Sturmhauben maskierten Männern am Eingang erwartet. Die Unbekannten drängten die Mitarbeiterinnen zurück in den Einkaufsmarkt und forderten beide auf, die verschlossene und alarmgesicherte Eingangstür wieder zu öffnen. Da das aus technischen Gründen nicht mehr möglich war, griffen sich die Täter den Einkaufskorb und eine Tasche der beiden Frauen, leerten sie aus und nahmen ihre Geldbörsen an sich. Mit der Beute rannten die Maskierten in Richtung des nahegelegenen Sportplatzes davon. Die flüchtigen Männer werden folgendermaßen beschrieben: beide seien zwischen 20 und 25 Jahre alt. Täter 1 war etwa 160 cm groß und schlank. Er trug eine grüne Camouflage-Jacke und eine schwarze Skimaske. Täter 2 war mit etwa 175 cm größer als sein Komplize und ebenfalls schlank. Er war bekleidet mit einer schwarzen Fleecejacke und trug auch eine schwarze Skimaske. Beide Männer sollen Deutsch mit türkischem oder arabischem Akzent gesprochen haben. Hinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter Telefon 04761/9945-0.

Schon wieder Anrufe von falschen Polizisten - Seniorinnen bleiben cool

Rotenburg. Zwei Seniorinnen haben am Montagabend Anrufe von falschen Polizeibeamten bekommen. Bei einer 73-jährigen Frau klingelte das Telefon kurz vor 18 Uhr. Ein Mann gab sich als Kripobeamter Albrecht vom KDD aus und nannte sogar eine erfundene Dienstnummer 6537. In der Nachbarschaft der Angerufenen habe es mehrere Einbrüche gegeben. Nun wolle sich die Polizei nach der Sicherung ihres Hauses erkundigen. Die Frau erkannte die Gefahr und beendete das Gespräch sofort. Kurz darauf erhielt eine ebenfalls 73-jährige Rotenburgerin den gleichen Anruf. Auch diesmal stellte sich der Anrufer als Beamter des KDD vor. In der Kantstraße sei gerade eingebrochen worden, hieß es. Die Angerufene möge doch bitte ihre Fenster und Türen schließen. Auch diese Frau wartete nicht lange und beendete das Telefonat.

Beim Einbruch gestört

Zeven. Am Montagvormittag hat ein unbekannter Täter versucht in ein Wohnhaus an der Straße Eberhorst einzubrechen. Auf der Rückseite des Bungalows hebelte er mehrfach an einem Fenster. Vermutlich wurde er dabei von der zurückkehrenden Bewohnerin gestört. Ohne Beute ergriff er die Flucht.

