Polizei Köln

POL-K: 210810-1-K Rollerfahrer stürzt bei Ausweichmanöver - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein 64 Jahre alter Rollerfahrer ist am Montagnachmittag (9. August) auf dem Habsburgerring in der Innenstadt bei einem Ausweichmanöver gestürzt. Nach ersten Ermittlungen soll ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Straße gewendet und dabei dem Rollerfahrer nahegekommen sein. Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (ph/de)

