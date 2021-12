Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Unter Bezugnahme auf die aktuelle Presseberichterstattung betreffend Vorwürfe gegen einen früheren Pfleger einer Pflegeeinrichtung in Rotenburg ist von der Einrichtung am 07.12.2021 bei der Polizei in Rotenburg Anzeige gegen einen 35-Jährigen (ehemaligen) Mitarbeiter wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung erstattet worden.

Im Hinblick auf die weiter angezeigten Hinweise auf grobes Verhalten in der Pflege ist von Amts wegen ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet worden. Gegenstand dessen ist die Aufklärung der enthaltenen Hinweise.

Wegen der andauernden Ermittlungen können gegenwärtig jeweils zum Inhalt der Anzeige bzw. Hinweise, zur Anzahl möglicher Fälle sowie ihrer möglichen Gestalt keine näheren Angaben gemacht werden. Auch zur Person, gegen die sich die Anzeige richtet, werden keine näheren Angaben gemacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell