POL-ROW: ++ Überfall nach Ladenschluss - Männer attackieren Mitarbeiterin ++ Vandalismus in der Reithalle - Polizei bittet um Hinweise ++ Betrunken mit dem Kleinkraftrad unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Überfall nach Ladenschluss - Männer attackieren Mitarbeiterin

Elsdorf. Am Freitagabend haben zwei noch unbekannte Täter in der Lange Straße die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes überfallen. Als die 52-Jährige gegen 18.20 Uhr das Geschäft nach Ladenschluss abschloss, wurde sie von den beiden, mit schwarzen Sturmhauben maskierten Männern attackiert und zu Boden geworfen. Dabei zog sich die Angegriffene einige Verletzungen zu. Die Täter hielten die Frau zunächst fest und forderten sie dann auf, die Eingangstür wieder zu öffnen. Im Büro des Ladens wurde die Mitarbeiterin gezwungen, einen Tresor aufzuschließen. Mit Bargeld entkamen die Täter vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie werden folgendermaßen beschrieben: Täter 1 war ungefähr 170 bis 175 cm groß und habe mit ausländischen Akzent in kurzen, abgehackten Sätzen gesprochen. Täter 2 sei mit 190 cm deutlich größer gewesen. Durch die Sehschlitze der Sturmhaube habe das Opfer einen bräunlichen Teint erkannt. Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter Telefon 04281/9306-0.

Vandalismus in der Reithalle - Polizei bittet um Hinweise

Barchel. Unbekannte haben am Wochenende die Reithalle an der Straße Am Sportplatz unter Wasser gesetzt. Eine Übungsleiterin des Reitvereins Barchel und Umgegend stellte den Schaden am Sonntagvormittag fest. Die Bremervörder Polizei leitete die Ermittlungen ein und hofft unter Telefon 04761/9945-0 auf Hinweise.

Betrunken mit dem Kleinkraftrad unterwegs

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Samstagvormittag einen 53-jährigen Mann nach einer Trunkenheitsfahrt aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten sein Kleinkraftrad gegen 9 Uhr in der Straße Zwischen den Wassern und erkannten, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck: mehr als 1,2 Promille. Der 53-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Bartelsdorf. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter an der Lange Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie durchtrennten zunächst die Sicherung des Gerätes und hebelten den Automaten anschließend auf. Mit den Zigaretten verschwanden die Täter unerkannt.

Zwei Autos aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Karl-Göx-Straße zwei Autos aufgebrochen. Sie schlugen jeweils die Scheiben der Fahrertür eines Audi A6 und einer Mercedes E-Klasse ein. Aus beiden Fahrzeugen bauten die Täter das Radio aus.

