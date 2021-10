Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind wurde von fahrendem Pkw erfasst und verletzt

Gräfenroda (ots)

Glück im Unglück hatte ein 8-jähriger Junge beim "Fangen-Spiel" in der Waldstraße, als er unvermittelt auf die Straße rannte und dort von einem Auto, welches nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen konnte, leicht angefahren wurde. Die 39-jährige Autofahrerin kümmerte sich sofort um den Jungen, welcher sich durch den Sturz auf die Straße eine Platzwunde am Kopf zuzog. Die Eltern des Kindes kamen später hinzu, der Junge wurde zur weiteren Untersuchung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Nicht auszudenken, was noch alles hätte passieren können, wäre die Autofahrerin unaufmerksam gewesen. (ef)

