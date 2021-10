Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ein Moped, ein Pkw-Anhänger und Werkzeug aus Garage gestohlen

Arnstadt (ots)

Bei einem Einbruch in der Freitagnacht in eine Garage am Garagenkomplex in der Ohrdrufer Straße wurde aus dieser von bislang unbekannten Personen ein Moped "Derbi Senda 50", ein Pkw-Anhänger, Winterreifen diverse Elektro-Gartengeräte der Marke "Grizzly" sowie weiteres Werkzeug entwendet. Das Holztor der Garage war hierzu aufgebrochen worden, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03677-601124 zum Vorgang 235566 zu melden. (ef).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell