Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad und Silberbesteck aus Keller gestohlen

Arnstadt (ots)

In zurückliegender Zeit wurde aus einem Keller eines Hauses in der Rudolstädter Straße ein gelbes Mountainbike sowie ein Besteckkoffer mit Silberbesteck und Bleikristallgläser aus DDR-Zeiten gestohlen. Die Holztür des Kellerverschlages wurde durch den bislang unbekannten Dieb aufgebrochen und die Sachen aus dem Haus geschafft. Auch hier werden Anwohner, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizei unter 03677-601124 zum Vorgang 235591 zu melden.(ef)

