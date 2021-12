Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hundekotbeutel-Mülleimer am Wedebrunnen durch Böller in Brand geraten

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 17:10 Uhr, wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Mülltonnenbrand im Bereich Wedebrunnen/Wiesenstraße informiert. Ein unbekannter Täter hatte zuvor zwei größere Böller in den Mülleimer geworfen, wodurch die enthaltenen Plastikbeutel entzündet wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand problemlos ablöschen. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

