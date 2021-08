Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Brand in Garage

In einem Mülleimer brach am Mittwoch in Schemmerhofen ein Feuer aus.

Ulm (ots)

Gegen 9.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage im Zeisigweg aus. In einem Mülleimer war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich wohl heiße Asche in dem Mülleimer, die den Inhalt entzündete. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

