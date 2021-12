Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 29.12.2021, 11:45 Uhr - 13:20 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Zweibrücker Straße 15. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Süden geparkten grauen Dacia Logan und entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Am Dacia wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell