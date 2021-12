Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl aus Verkaufshütte

Haren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Straße Husberg zu einem Diebstahl aus einer Verkaufshütte gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Getränkeautomaten, der sich in der Hütte befand und entwendeten daraus eine Geldkassette und Bargeld. Die Höhe des Schadens ist zurzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

