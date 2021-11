Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrrad gestohlen

Geeste (ots)

Am Donnerstag zwischen 7.25 und 13.10 Uhr, kam es an der Schützenstraße in Geeste im Bereich der dortigen Bushaltestelle zu einem Fahrraddiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein blaues Herrenfahrrad der Marke "Gazelle Primeur". Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann oder verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht hat, meldet sich bitte unter 05937 - 970050 bei der Polizei in Geeste.

