Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Breddenberg - Zeugen gesucht

Breddenberg (ots)

Am Montag kam es gegen 23.20 Uhr auf der Schulstraße in Breddenberg zu einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia war in Richtung Heerweg unterwegs. Dabei rannte plötzlich ein Hund von links auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Mann sein Auto nach links und prallte dort gegen einen geparkten Opel Zafira. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Hund wurde als ähnlich einem Golden Retriever beschrieben und war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr auffindbar. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum Hundehalter machen können, sich unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

