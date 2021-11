Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 29. Oktober kam es in der Meerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Autofahrer befährt gegen 14.15 Uhr mit seinem Ford Kuga die Meerstraße in Richtung Andruper Straße. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer missachtete an der Einmündung zu Neustadtstraße die Vorfahrt des Ford-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell