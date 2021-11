Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wesuwe - Pkw entwendet

Wesuwe (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Kreuzkamp in Wesuwe. Sie entwendeten einen Autoschlüssel und flüchteten anschließend mit dem dazugehörigen Pkw in unbekannte Richtung. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen 5er BMW. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

