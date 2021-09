POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Last Minute-Day für die Polizeibewerbung - Infoveranstaltung am 07.10.2021

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

"Für den Studienbeginn 2022 und die Bewerbung zur Fachoberschule Polizei endet die Bewerbungsmöglichkeit in wenigen Tagen", sagt Einstellungsberater Peter Tilmans. "Jetzt müssen auch die noch unschlüssigen und die ganz entspannten jungen Leute tätig werden. Die Chance zur Bewerbung für den abwechslungsreichen und spannenden Polizeiberuf in NRW endet nämlich am 08.10.2021, um 23:59 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Online-Bewerbung auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de eingegangen sein.

Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert oder seine Studienberechtigung nach der 10. Klasse bei der Polizei machen möchte, kann sich am 07.10.2021 detailliert informieren. Ab 17:30 Uhr bietet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach eine Infoveranstaltung an.

Hier werden Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Schul- und Studienbeginn erläutert, der Studiengang im Detail dargestellt und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen geklärt werden.

Nach der "Last Minute-Veranstaltung" verbleiben also noch rund 30 Stunden Zeit, um die Online-Bewerbung abzusenden.

"Die Teilnehmerzahl im Dienstgebäude muss auf 10 Personen begrenzt werden", erläutert Peter Tilmans. "Ich erwarte größeres Interesse, so dass wir für diesen Fall eine zeitgleiche Online-Beratung anbieten werden! Wir bitten daher vorab um Anmeldung unter der Email-Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de . Hier kann gleichzeitig der Wunsch geäußert werden, ob die Teilnahme in Präsenz oder online gewünscht wird!"

