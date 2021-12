Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsinsel überfahren und abgehauen

Arnstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde zwischen 02:00 und 04:00 Uhr durch ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug an der Einmündung vom Dammweg zur Ilmenauer Straße die dortige Verkehrsinsel einfach überfahren und hierbei das darauf befindliche Verkehrszeichen beschädigt. Auch das Fahrzeug muss hierbei erheblich beschädigt worden sein, der Fahrer fuhr allerdings einfach davon. Zeugen werden hier gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601125 zu melden. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell