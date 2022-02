Polizei Hagen

POL-HA: Handyverstoß führt zu Drogenfahrt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, führte eine Streifenwagenbesatzung gegen 10:50 Uhr gezielte Verkehrsüberwachungen an der Eckeseyer Straße durch. Zu dieser Zeit fuhr ein Mercedes in Richtung Weststraße. Der Fahrer bediente während sein Handy. Die Beamten fuhren dem Mann nach und gaben ihm Anhaltesignale. Zunächst fuhr er weiter, bis er plötzlich stark abbremste. Die Polizisten lotsten ihn auf einen Parkplatz. Nach dem Tatvorwurf der Handybenutzung am Steuer führten die Beamten einen Drogentest mit dem 31-Jährigen durch. Er verlief positiv auf Amphetamine. Der Hagener schenkte den Polizisten keinen Glauben und verlangte einen zweiten Speicheltest. Auch dieser verlief positiv. Die Polizisten ließen dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

