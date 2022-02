Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger steigt nach Blutprobe wegen Drogenfahrt vor Polizeiwache erneut auf E-Scooter

Hagen-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger Mann musste am Montagmorgen (21.02.2022) eine Blutprobe abgeben, weil er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war und stieg anschließend vor der Polizeiwache wieder auf das Fahrzeug, um nach Hause zu fahren. Gegen 06:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Hagener in der Innenstadt. Ein bei der Verkehrskontrolle durchgeführter Drogentest zeigte Rückstände von Betäubungsmitteln in seinem Körper an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, welche im Anschluss auf einer Polizeiwache durch einen Arzt entnommen wurde. Anschließend fuhr der 37-Jährige auf seinem E-Scooter am Fenster der Wache vorbei. Das sahen die Beamten und sprachen ihn erneut an. Wegen des wiederholten Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ergänzten sie die erste Ordnungswidrigkeitenanzeige um eine Weitere. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell