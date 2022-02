Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss fühlt Ausfälle in der Hand während der Fahrt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag, 21.02.2022, stieg ein 25-Jähriger gegen 14:30 Uhr in einen Fiat und fuhr los. Während der Fahrt bemerkte er nach eigenen Angaben neurologische Ausfälle in seinen Händen. Er stoppte den Fiat in der Treppenstraße und rief seine Lebensgefährtin an. Diese verständigte aus Sorge die Polizei. Den Beamten musste der Mann gestehen, dass er keinen Führerschein besaß. Da er auffällig nervös war und geweitete Pupillen aufwies, führten die Polizisten einen Drogentest mit dem Mann durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamine. Der 25-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurde jetzt eine Anzeige vorgelegt. (hir)

