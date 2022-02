Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung - Mann schwer verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Ein seltsamer Vorfall ereignete sich am Montag, 21.02.2022, gegen 16:15 Uhr, in der Eilper Straße. Ein 43-Jähriger öffnete die Tür seiner Wohnung, als es klopfte. Ein Mann stand vor ihm. Er behauptete, Hilfe zu benötigen. Der 43-Jährige bat ihn in die Wohnung. Plötzlich und völlig unerwartet schlug der vermeintlich Hilfesuchende auf ihn ein. Anschließend rannte er aus der Wohnung. Der Verletzte schaffte es, bei einem Nachbarn um Hilfe zu bitten, welcher die Polizei und Rettungskräfte verständigte. Später stellte sich heraus, dass die Verletzungen so schwer waren, dass er in eine Dortmunder Klinik gebracht werden musste. Anhand der guten Personenbeschreibung ermittelte die Polizei rasch, dass sich der Tatverdächtige in einer leerstehenden Wohnung im Obergeschoss aufhielt. Die Beamten öffneten die Tür und fanden den 39-Jährigen auf einem Bett liegend vor. Er war weder in der Eilper Straße, noch anderswo gemeldet. Wieso er den 43-Jährigen derart verletzte oder ob etwas gestohlen wurde, ist noch völlig unklar. Die Beamten nahmen den 39-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ihm wurde zur Feststellung von Drogen- und Alkoholkonsum eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

