Polizei Hagen

POL-HA: Café-Betreiber überwältigt randalierenden Mann

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-Jähriger hat am Freitagabend (18.02.2022) in einem Café in der Innenstadt randaliert und konnte durch den 52-jährigen Betreiber überwältigt werden. Der in Hagen lebende Mann betrat gegen21.00 Uhr das Café in der Bahnhofstraße. Dort griff er sich mehrere mit Marmelade gefüllte Einmachgläser und warf diese auf den Boden. Als der Betreiber den Randalierer am Ärmel griff und nach draußen beförderte, ging dieser plötzlich mit erhobenen Händen auf den 52-Jährigen zu. Diesem gelang es den Angreifer zu Boden zu bringen und trotz Gegenwehr dort bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Die Beamten brachten den 33-Jährigen für eine Nacht in das Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (sch)

