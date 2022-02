Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Verzinkerei - Lebenswichtige Warnung an die Täter!

Hagen-Lennetal (ots)

Unbekannte Täter sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in eine Verzinkerei in der Bandstahlstraße eingebrochen und haben Silberpellets im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten mit Cyanid (Salze der Blausäure) in Berührung gekommen sind und nun eine Lebens- bzw. schwere Gesundheitsgefahr für sie besteht. Die Einbrecher haben eine rückwärtige Tür der Firma aufgeflext und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie haben im weiteren Verlauf Metallkörbe ausgebaut, in denen die Pallets gelagert waren. Diese wurden durch die Täter kurz zum Transport genutzt und sind dann in Teilen auf dem Firmengelände zurückgelassen worden. Im Anschluss entkamen die Täter unerkannt. Im Zuge eines Veredelungsprozesses werden die Pellets über eine längere Zeit in ein Cyanidbad getaucht. Cyanid ist ein hochgiftiger Stoff, der bereits in kleinen Mengen tödlich wirkt. Ein Kontakt damit kann schwere Folgen haben. Die Polizei rät den Tätern dringend dazu, auch bei nur leichteren Symptomen, umgehend einen Arzt bzw. ein Krankenhaus aufzusuchen. Darüber hinaus bittet die Polizei mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Einbruch unter der 02331 - 986 2066. (sch)

