Polizei Hagen

POL-HA: Mit Handy unterwegs, aber ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntag (20.02.2022) gegen 09.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Eckeseyer Straße mit seinem Handy am Steuer unterwegs, konnte Polizeibeamten jedoch keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Beamten hatten gesehen, wie der 29-Jährige mit einem schwarzen Mobiltelefon in der Hand am Ohr seinen VW lenkte und hielten ihn an. Der Sprockhöveler konnte den Einsatzkräften keinen gültigen Führerschein vorzeigen - er gab an, diesen vor zwei Monaten verloren zu haben. Über die polizeilichen Auskunftssysteme konnte jedoch ermittelt werden, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt. Im weiteren Verlauf gab der Autofahrer zu, dass er diese seit ca. zwei Jahren nicht mehr besitze. Aufgrund seines sehr nervösen Verhaltens, auffälligen Pupillen und zittrigen Händen führten die Polizisten einen freiwilligen Drogenvortest mit dem 29-Jährigen durch. Dieser zeigte an, dass er Amphetamine konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Dem Sprockhöveler ist das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zum Erhalt einer neuen Fahrerlaubnis untersagt. (rus)

