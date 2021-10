Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Belästigung eines Kindes gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Henstedt-Ulzburger Beckersbergstraße soll es am Mittwoch (27.10.2021) in Höhe der Olzeborchschule zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 11-Jährigen gekommen sein, zu dem die Kriminalpolizei Norderstedt nach Zeugen sucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen um 13:10 Uhr auf dem Heimweg von der Schule als ein unbekannter Mann sie auf dem Gehweg festhielt und unsittlich berührte.

Das Mädchen befreite sich und lief nach Hause.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich während der Tatzeit in der Beckersbergstraße aufgehalten haben und weitergehenden Informationen zum Tatverdächtigen geben können.

Die Ermittler bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

