POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.10.2021) ist es im Rübekamp und im Fahltskamp in Pinneberg zu Einbrüchen in zwei Restaurants und einen Kindergarten gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Zwischen 19:00 und 06:10 Uhr drangen Unbekannte in einen Kindergarten im Rübekamp ein. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Um 02:40 Uhr löste der Alarm eines Restaurants im Rübekamp aus. Zunächst von einem Fehlalarm ausgehend, bemerkte die Geschädigten erst bei Tageslicht Aufbruchsspuren und informierten die Polizei. Hier blieb es beim Versuch.

Zwischen 03:00 und 05:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Restaurant im Fahltskamp ein und entwendeten Bargeld.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg nahmen Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung über verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Tatorte unter 04101 2020.

