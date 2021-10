Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seestermühe - Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.10.2021) hat sich ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeistation Glückstadt entzogen.

Um 00:45 Uhr beabsichtigte eine Streife in Glückstadt ein Fahrzeug zu kontrollieren. Das Fahrzeug entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle.

An der Fahndung beteiligten sich Fahrzeuge der Dienststellen der Polizeidirektionen Itzehoe und Bad Segeberg sowie und ein Hubschrauber der Bundespolizei.

Um 01:29 Uhr konnte das Fahrzeug nach umfangreicher Fahndung in der Straße "Am Altenfelsdeich" in Seestermühe durch Beamte des Polizeireviers Itzehoe gestoppt werden und ein 20-jähriger Fahrer im Fahrzeug angetroffen werden.

Der 20 Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam des Polizeireviers in Pinneberg zugeführt.

Warum er sich der polizeilichen Kontrolle entzog, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Dem Mann droht ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell