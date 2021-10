Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw - Fahrer gesucht

Bad Segeberg (ots)

Mittwochmorgen (27.10.2021) ist es im Müllerkamp in Höhe des Einmündungsbereichs in die Rudolf-Breitscheid-Straße in Wedel zu einem Zusammenstoß zwischen einem radfahrenden Kind und einem blauen Kombi gekommen, zu dem das Polizeirevier Wedel den Pkw-Fahrer und mögliche Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerten zwei Kinder um 07:35 Uhr auf ihren Rädern den rot markierten Übergang im Müllerkamp.

Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 12-Jährigen auf seinem Rad mit einem blauen Kombi, der von der Rudolf-Breitscheid-Straße nach links in den Müllerkamp abbog.

Der Pkw-Fahrer erkundigte sich bei dem 12-Jährigen, ob alles in Ordnung sei und setzte seinen Weg schließlich fort.

An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Junge erlitt einen Schock.

Der Pkw-Fahrer soll einen fünf- bis sechsjährigen Jungen dabeigehabt haben.

Die Beamten des Polizeireviers Wedel bitten den Pkw-Fahrer und mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04103 50180.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell