Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Festnahme des Tatverdächtigen der beiden räuberischen Diebstähle vom Freitag

Pirmasens (ots)

Am Freitag ereigneten sich in der Arnulf- und der Waisenhausstraße zwei räuberische Diebstähle. Der Täter flüchtete mit Parfum-Flacons und einem Paar Turnschuhe. Verfolger, die ihn stellten, bedrohte er mit einem Messer und konnte so unerkannt fliehen. Wir berichteten unter :https://s.rlp.de/WFTuO Am Sonntag, gegen 18:20 Uhr, wurde ein amtsbekannter 34-jähriger Pirmasenser, derzeit ohne festen Wohnsitz, auf dem Gelände der Esso-Tankstelle in der Arnulfstraße einer Personenkontrolle unterzogen. In seinem mitgeführten Rucksack wurden mehrere Parfum-Flacons mit entsprechenden Etiketten aufgefunden. Auch bei den getragenen Turnschuhen lag die Vermutung nahe, dass es sich um die am Freitag entwendeten handeln dürfte. Daneben befand sich eine noch geschlossene Dose Shisha-Tabak im Rucksack, die er unmittelbar zuvor in der Tankstelle entwendet hatte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Mann noch eine 10-monatige Restfreiheitsstrafe abzusitzen hatte und deshalb per Haftbefehl gesucht wurde. Die Flacons und die Turnschuhe wurden sichergestellt. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt verschubt.

