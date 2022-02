Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte bei Unfall mit Leichtkraftrad

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 21.02.2022, fuhr eine 20-Jährige in ihrem Hyundai gegen 07:15 Uhr die Berliner Straße in Richtung Wehringhausen entlang. Aufgrund der Witterung war die Fahrbahn nass. Sie befuhr den linken Fahrstreifen, als ein Auto vor ihr nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Die 20-Jährige wechselte den Fahrstreifen nach rechts. Dabei übersah sie einen 17-Jährigen auf seiner Yamaha. Sie touchierte ihn seitlich, sodass er stürzte. Keiner der beiden konnte den Unfall noch verhindern. Die 20-Jährige und der 17-Jährige verletzten sich leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. Das Sachschaden wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell