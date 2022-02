Polizei Hagen

POL-HA: Ehemaliger Bauleiter der Diakonie Mark-Ruhr in bayrischer JVA leblos aufgefunden - Keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden

Hagen / Bayern (ots)

Der ehemalige Bauleiter der Diakonie Mark-Ruhr, der im Verdacht umfangreicher Untreuehandlungen zum Nachteil seines Arbeitgebers stand, wurde am Morgen des 20.02.2022 in einem Haftraum der bayerischen Justizvollzugsanstalt, in welcher er nach Übergabe durch die österreichischen Behörden eingeliefert worden war, leblos aufgefunden. Der 53jährige frühere Beschuldigte war aufgrund des bestehenden Europäischen Haftbefehls am 27.01.2022 in Wien festgenommen und am 18.02.2022 an die deutschen Behörden übergeben worden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben.

