POL-HA: Von Unbekanntem mit Pfefferspray angegriffen - 21-Jähriger ruft vor Polizeiwache um Hilfe

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstagabend (22.02.2022) am Hauptbahnhof einen 21-Jährigen mit Pfefferspray an. Gegen 22.20 Uhr suchte der in Hagen wohnhafte Mann die Polizeiwache Innenstadt auf und rief lautstark um Hilfe. Die Polizeibeamten erkannten, dass sein Gesicht angeschwollen war und seine Augen tränten. Er sagte ihnen, dass ihn jemand mit Pfefferspray angegriffen hat. Die Polizisten halfen dem 21-Jährigen dabei, seine Augen auszuspülen und riefen einen Rettungswagen hinzu. Dieser brachte ihn anschließend in ein Hagener Krankenhaus. Zuvor konnte er den Angreifer lediglich als etwa 173 cm groß beschreiben. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

