Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (22.02.2022) meldete ein 36-Jähriger der Polizei, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in mehrere Kellerräume eingebrochen wurde. Er hatte um 12 Uhr bemerkt und festgestellt, dass in seinem Raum ein Karton fehlte, in dem sich ein neuwertiges Bett und ein Beistelltisch befanden. Auch ein Paar Sportschuhe nahmen die Unbekannten mit. Der Hagener fand zudem eine Metallstange in seinem Kellerraum, die ihm nicht gehört. Er konnte angeben, am 17.02.2022 auf zwei männliche Personen gestoßen zu sein, die Autofelgen und Holz aus dem Mehrfamilienhaus getragen hatten. Die Personen habe er vorher nie gesehen und seien auch nicht in dem Haus wohnhaft. Der 36-Jähirge schätzte das Alter einer der Personen zwischen 15 und 30 Jahre alt ein. Der Mann hatte lange Haare. Sein Begleiter sei etwa 40 Jahre alt gewesen. An weitere Details konnte er sich nicht erinnern. Ob die beiden Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist unklar. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (arn)

