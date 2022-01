Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raubüberfall auf Tankstelle

Dinslaken (ots)

Donnerstag den 06.01.2022 gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Bergerstraße in Dinslaken. Zwei Männer betraten den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten von der 53-jährigen Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Die Frau übergab den Kasseninhalt, den die Täter in eine mitgeführte Tüte schütteten. Einer der Täter führte ein Beil mit sich. Die Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtgung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolgslos. Beschreibung, männlich, jung, ca. 165 -175 cm groß, dunkel gekleidet, dunkle Motorradhelme, ausländischer Akzent

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dinslaken unter Tel:02064-622-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell