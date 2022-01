Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeuge verscheucht Einbrecher

Moers (ots)

Ein 50-jähriger Zeuge hörte am Donnerstag gegen 02.10 Uhr einen lauten Knall an der Straße Am Kastell. Da er vermutete, dass jemand eine Scheibe eingeschlagen hatte, sah er nach.

Als er aus dem Fenster seiner Wohnung schaute, sah er dann, wie ein Unbekannter versuchte, ein weiteres Fenster eines Bürogebäudes der katholischen Kirchengemeinde aufzubrechen.

Der Zeuge sprach den Einbrecher an, der daraufhin zu einem Auto rannte, das anschließend in unbekannte Richtung fuhr.

Aufgrund der Dunkelheit konnte der Anwohner den Täter nicht beschreiben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

