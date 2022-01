Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 77-Jährige schwer verletzt

Xanten (ots)

Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr befuhr eine 77 Jahre alte Frau aus Xanten mit einem PKW die Straße Am Bruckend in Richtung Wardt.

Zeugen, die ebenfalls mit dem Auto unterwegs waren, beobachteten dann, dass die Frau noch eine landwirtschaftliche Brücke überquerte.

Hiernach kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Die Frau verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb.

