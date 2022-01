Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Raub auf einen 13-Jährigen

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag gegen 17.10 Uhr kam es am Busbahnhof an der Kamperdickstraße zu einem Raub.

Ein 13-jähriger Junge aus Kamp-Lintfort war zu Fuß aus Richtung Rathaus unterwegs. Als er sich in Höhe des Busbahnhofes befand, kamen ihm zwei 15-16 Jahre alte, unbekannte Jugendliche entgegen. Diese drängten den Jungen zunächst in den Eingangsbereich einer dortigen Gaststätte und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Als der 13-Jährige sich weigerte, durchsuchte ihn das Duo und nahmen ihm eine geringe Menge Bargeld, das er bei sich hatte, aus der Jackentasche.

Des Weiteren nahmen sie daraus das Smartphone des Jungen an sich, ließen es aber versehentlich fallen, so dass er es an sich nehmen und wieder einstecken konnte. Weil der Junge sich weigerte, es wieder herauszugeben, schlug einer der beiden Tatverdächtigen den Geschädigten in den Bauch. Dann ließen sie von ihm ab und flüchteten.

Einen Tag später erschien der Junge mit seinem Vater bei der Polizei und meldete den Vorfall.

Beschreibung der Unbekannten:

1. 15-16 Jahre alt, schlanke Figur, südländisches Aussehen, trug eine rote Jogginghose der Marke "Adidas" mit weißen Streifen. Er hatte ein Tattoo das einen Affen mit Maschinengewehr auf dem linken Unterschenkel und den Buchstaben "R" auf dem linken Handgelenk zeigte.

2. 15-16 Jahre alt, ebenfalls schlank, trug dunkle Haare, eine schwarze Jogginghose der Marke "Nike", eine hochwertige Jacke (Marke nicht bekannt)und weiße Nike-Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell