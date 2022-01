Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Fahrer eines E-Rollers nach Unfall schwerverletzt

Voerde (ots)

Am Montagabend gegen 18.00 Uhr kam es im Bereich der Alexanderstraße zu einem Unfall, bei dem sich ein 17 Jahre alter Fahrer eines E-Rollers schwer verletzte.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Voerde bog von der Alexanderstraße nach links in die Barbarastraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Voerder, der mit einem E-Roller in Richtung Brunnenweg unterwegs war. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.

Der E-Rollerfahrer hatte zum Zeitpunkt des Unfalls Kopfhörer getragen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, da nicht eindeutig klar ist, ob der junge Mann das Licht am Roller eingeschaltet hatte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell