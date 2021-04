Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Ennigerloh. Aufmerksame Zeugin meldete mögliche Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 14.4.2021 meldete eine Zeugin gegen 17.30 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt von Oelde in Richtung Ostenfelde. Die 42-Jährige fuhr bereits in Oelde über eine längere Strecke hinter dem Auto eines Ennigerlohers hinterher. Dabei fiel ihr auf, dass der Fahrer unsicher fuhr, die gesamte Fahrbahn nutze und abrupt bremste. Die Oelderin signalisierte dem 56-Jährigen durch Hupen sein Auto anzuhalten, was er kurz darauf tat. Alarmierte Polizisten stellten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Deshalb nahmen sie den Ennigerloher mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 56-Jährigen sicher und vorsorglich seinen Autoschlüssel.

