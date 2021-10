Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pappe in Container angezündet

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2021, 17 Uhr, bis zum 27.10.2021, 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Überklettern eines Hoftores Zutritt zu einem Vereinsgelände in der Straße "Am Anger" und zündeten Pappe in einem Holzcontainer an. Dabei entstand Sachschaden am Holzcontainer in bislang unbekannter Höhe. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf Objekte in der Umgebung über.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

