Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin und flüchtigem LKW

Speyer (ots)

Am 27.10.2021 um 21:33 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrradfahrerin die Schützenstraße hinab in Fahrtrichtung Landauer Straße. Am Ende des rot markierten Fahrradweges wurde sie dabei von einem LKW mit Anhänger überholt, der zu früh einscherte und die Radfahrerin dadurch zu Fall brachte. Der LKW-Fahrer bremste kurz und fuhr weiter in Richtung Landauer Straße. Die 23-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ihr Fahrrad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der flüchtige LKW wird als gelbes Fahrzeug mit DHL-Anhänger beschrieben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

